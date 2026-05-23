Piura: capturan a presuntos responsables del asesinato del alcalde Víctor Febre Calle

En las últimas horas, la Policía Nacional intervino a seis sospechosos del crimen del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, en la región Piura, Víctor Febre Calle, perpetrado el pasado jueves, 21 de mayo.

Óscar Arriola Delgado, comandante general de la Policía Nacional, indicó que entre los detenidos figura Jhon Ponce, alias ‘La Pájaro’, quien ha sido sindicado como el presunto sicario que asesinó a la autoridad distrital.

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS

Entre los detenidos, tras distintos operativos realizados en varias ciudades de Piura por el crimen del burgomaestre, también se encuentran Deyvis Gallo Lozada, Omar Gallo Lozada y Stefany Criollo Aguirre.

Mientras tanto, un equipo especializado de Homicidios de la Policía Nacional sigue con las diligencias tras el crimen del alcalde Febre, que será sepultado este domingo en el camposanto Jardines Celestiales, en Piura.