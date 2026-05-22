Personeros de Juntos por el Perú y Fuerza Popular se reúnen en la ONPE previo a la segunda vuelta electoral

Representantes de ambas agrupaciones políticas sostuvieron una reunión con la ONPE para coordinar aspectos del proceso electoral del 7 de junio, incluyendo la presencia de personeros y la fiscalización del escrutinio en mesa.

La ONPE informó que durante la jornada electoral se garantizará la participación de organismos como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y observadores nacionales e internacionales para asegurar la transparencia del proceso.

Asimismo, se evaluó la solicitud de los partidos políticos para que los personeros puedan registrar en video el conteo de votos en mesa, tema que aún está sujeto a disposiciones del organismo electoral.

Las autoridades electorales remarcaron que se busca asegurar tranquilidad y orden durante el escrutinio, a fin de evitar incidentes como los registrados en procesos anteriores.