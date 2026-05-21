Piura: asesinan a balazos a alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre

El alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Hugo Febre Calle, fue asesinado la tarde de este miércoles en la región Piura tras ser atacado a balazos por presuntos sicarios que se desplazaban en una motocicleta. El atentado ocurrió cuando la autoridad retornaba de almorzar en la vivienda de su madre a bordo de una camioneta negra de placa P4Y-948.

Según información policial, los delincuentes comenzaron a disparar contra el vehículo en los exteriores del inmueble de su progenitora y continuaron el ataque varios metros más adelante. En la escena del crimen se hallaron al menos seis casquillos de bala. Producto de los disparos, el burgomaestre recibió impactos mortales en el torso.

Tras el ataque, el conductor de la camioneta, identificado como Jorge Chau Aranda, condujo herido hasta la posta de San Sebastián buscando ayuda médica. El personal de salud confirmó que el alcalde ya había fallecido dentro del vehículo, mientras que Chau Aranda fue trasladado al hospital José Cayetano Heredia con una herida de bala en el abdomen. Su estado de salud es estable y se espera que sea sometido a una intervención quirúrgica.

DILIGENCIAS EN CURSO

La zona fue acordonada por agentes de la Policía Nacional, representantes de la Fiscalía y peritos de criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes antes del traslado del cuerpo a la morgue. Decenas de vecinos llegaron hasta el lugar para expresar su indignación y exigir justicia. Asimismo, anunciaron una manifestación en los próximos días para reclamar mayor seguridad y la pronta captura de los responsables del crimen.