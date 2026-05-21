Detienen a extranjero acusado de extorsión bajo la modalidad “gota a gota” en Huancayo

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un ciudadano colombiano identificado como Rafael Mejía Arizal, de 30 años, quien es investigado por su presunta participación en un caso de extorsión bajo la modalidad conocida como “gota a gota” en la ciudad de Huancayo.

MODUS OPERANDI

De acuerdo con información policial, el sujeto habría enviado mensajes y videos amenazantes a un comerciante con el objetivo de exigirle pagos relacionados con un préstamo informal. La víctima habría solicitado un préstamo de S/ 500 y venía realizando pagos conforme al acuerdo establecido. Sin embargo, posteriormente se le habrían exigido pagos adicionales por intereses, los cuales, según la denuncia, aumentaban progresivamente.

La intervención policial se produjo luego de que agentes encubiertos detectaran al investigado mientras presuntamente intimidaba y amenazaba a la víctima. Asimismo, las autoridades señalaron que el comerciante comenzó a recibir mensajes y videos amenazantes a través de WhatsApp luego de retrasarse en algunos pagos.

El ciudadano extranjero fue trasladado a una dependencia policial, donde permanecerá mientras continúan las investigaciones para determinar su presunta responsabilidad y establecer si estaría involucrado en otros hechos similares registrados en la ciudad.