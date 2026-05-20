Instalan simulador de sismos en Ica tras fuerte movimiento de 6.1

Luego del sismo de magnitud 6.1 registrado en Ica, personal de Indeci instaló un simulador sísmico en la Plaza de Armas de la ciudad para que la población experimente cómo se vive un terremoto de gran intensidad y conozca las medidas de prevención.

La actividad permitió recrear un movimiento telúrico de 7.3 grados, similar al terremoto ocurrido en Kobe, Japón, en 1995. Durante la simulación, los asistentes comprobaron la dificultad para mantenerse de pie durante un fuerte sismo.

Especialistas de Indeci recordaron que Lima y Callao podrían enfrentar en el futuro un terremoto de hasta 8.8 grados, según estimaciones del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Por ello, exhortaron a las familias a preparar su mochila de emergencia, identificar zonas seguras y asignar responsabilidades dentro del hogar.

Asimismo, las autoridades invitaron a la ciudadanía a participar en el simulacro multipeligro nacional programado para el próximo 29 de mayo, con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención y respuesta ante desastres naturales.