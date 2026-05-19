Piura: delincuentes hacen forado y roban más de S/ 200 mil de centro comercial

Un millonario robo se registró la madrugada de este martes en un centro comercial de la ciudad de Piura, donde delincuentes lograron ingresar tras realizar un forado en una de las paredes del establecimiento y sustrajeron más de 200 mil soles en efectivo. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.

Las imágenes muestran a al menos dos sujetos desplazándose arrastrados por el suelo para evitar ser detectados por el sistema de vigilancia. Posteriormente, los delincuentes ingresaron hasta la zona de cajas y se llevaron una bóveda hermética donde se encontraba guardado el dinero, además de algunos productos adicionales del establecimiento.

Según el acta de constatación policial, el monto robado ascendería aproximadamente a S/ 200 mil. Tras la inspección correspondiente, agentes de la Policía Nacional confirmaron que los delincuentes perforaron la infraestructura para acceder al interior del local y ejecutar el robo durante la madrugada.

INVESTIGACIONES EN CURSO

El caso fue derivado a la unidad especializada de robos de la Depincri Piura, que ya inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Asimismo, las autoridades vienen analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado, donde se registraron los movimientos de al menos tres implicados en el atraco.