Cañete: municipio declara inhabitable jefatura de la PNP

La Municipalidad de Cañete declaró inhabitable la Jefatura Policial Provincial de esta jurisdicción luego de que parte del tarrajeo del techo se desprendiera y dejara dos efectivos heridos. Así lo confirmó el jefe de Indeci, Alejandro Amoretti, quien señaló que algunos ambientes presentan serios daños estructurales y deben ser desocupados de inmediato.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana en las oficinas donde funcionan las áreas de Seguridad del Estado y Divincri. Producto de la caída del material, los suboficiales de tercera PNP Jhoset Yeremi Cruz Torres y Alexander Carvajal Champi sufrieron golpes y cortes en la cabeza, por lo que fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Cañete para recibir atención médica.

Tras lo sucedido, personal de Defensa Civil Provincial llegó hasta la dependencia policial para realizar una evaluación técnica de la infraestructura. Según trabajadores del lugar, no sería la primera vez que ocurre un hecho similar, ya que meses atrás parte de un pasillo también presentó desprendimientos. Incluso, existiría un informe previo que advertía que dichos espacios no debían continuar siendo utilizados.

DETERIORO DE LOS TECHOS

El caso ha generado preocupación entre familiares de los policías y ciudadanos de la provincia, quienes cuestionan las condiciones en las que laboran los efectivos. Además, denunciaron que las recomendaciones de Defensa Civil no habrían sido acatadas por los altos mandos policiales. Hasta el momento, la Policía Nacional evitó brindar declaraciones sobre lo ocurrido.