Alertan presencia de comercio ambulatorio en Llaqta de Machu Picchu

La difusión de un video grabado por un turista generó preocupación entre las autoridades de Cusco luego de que se observara a un presunto vendedor ambulante ofreciendo collares y souvenirs dentro de la Llaqta de Machu Picchu. El hecho encendió las alertas debido a que el comercio ambulatorio está prohibido dentro del Santuario Histórico.

El jefe del Parque Arqueológico de Machu Picchu, César Medina, confirmó que la venta ambulatoria no está permitida en la ciudadela inca y anunció que se reforzarán las medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes. Asimismo, indicó que se incrementará el personal de vigilancia con el objetivo de mantener el control dentro del recinto arqueológico.

La autoridad también informó que se busca identificar a la persona que aparece en las imágenes difundidas para adoptar las medidas sancionadoras correspondientes. Medina reconoció que las labores de vigilancia resultan complejas debido a la extensión del territorio, que comprende alrededor de 15 mil hectáreas dentro del área protegida.

ACCIONES DE CONTROL

Finalmente, señaló que la presencia de comerciantes ambulantes representa una amenaza para el orden y la conservación de Machu Picchu, considerado el principal patrimonio cultural del país. Las autoridades anunciaron que continuarán fortaleciendo las acciones de control para preservar la seguridad y el valor histórico de la ciudadela inca.