Roban 60 mil dólares a una familia en Arequipa: dinero fue retirado minutos antes de un banco

La Policía Nacional informó que sujetos armados asaltaron a tres integrantes de una familia, a quienes arrebataron 60 000 dólares producto de la venta de un terreno. El hecho ocurrió en la avenida Dolores, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa.

Las víctimas habían retirado el dinero de una entidad bancaria ubicada en un centro comercial; cuando se dirigían a su domicilio, la camioneta de los hermanos fue interceptada con disparos al aire por dos delincuentes que se movilizaban en una moto.

ABANDONARON MOTO

Se conoció que los delincuentes actuaron con precisión, pues conocían dónde estaba guardado el dinero. Tras el asalto, fugaron rápidamente, abandonaron la moto en un parque ubicado a unos cinco minutos de la zona del robo, siguieron su huida en un auto.

Las autoridades analizan las cámaras de seguridad del centro comercial y de la calle donde se registró el violento asalto; también recogen las declaraciones de las víctimas y testigos del suceso, con el objetivo de identificar y luego capturar a los responsables.