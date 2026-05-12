Estudiantes denuncian cambios que perjudican su acceso a Beca 18

La educación continúa enfrentando diversos problemas en el Perú. Esta vez, un grupo de estudiantes alzó su voz de protesta y denunció que una serie de cambios habría perjudicado su acceso a la denominada Beca 18, programa impulsado por el Pronabec.

En conversación con 24 Horas Mediodía, Derrick Cueva mencionó que, debido a las modificaciones realizadas en las bases, se estaría priorizando el apoyo a alumnos de instituciones públicas. “Han hecho un cambio en las bases, priorizando a las universidades públicas”, señaló.

Además, el estudiante afectado precisó que el número de becas habría sufrido una reducción de más del 50%, lo que estaría perjudicando a varios aspirantes a este beneficio. “Está pasando un atropello a la educación. Nos han reducido las becas de 20 mil a cinco mil”, manifestó.

Piden que se cumplan los acuerdos

Por su parte, otro alumno afectado, identificado como Juan Cabrera, hizo un llamado a las autoridades para que se respeten los acuerdos establecidos. “A nosotros nos prometieron meritocracia. No estamos pidiendo limosnas. Nos hemos esforzado mucho”, expresó.