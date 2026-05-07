Alerta por hantavirus: Minsa refuerza vigilancia en aeropuertos y puertos

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, informó que el sistema sanitario peruano se encuentra en estado de alerta ante la eventual llegada del hantavirus, tras una advertencia de carácter internacional.

Desde el nuevo Hospital de San Juan Bautista, en Ayacucho, el titular del Ministerio de Salud del Perú señaló que se ha dispuesto reforzar el control epidemiológico en puntos de ingreso al país, como aeropuertos y terminales portuarios.

“El Perú tiene vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos. Estamos trabajando arduamente en la vigilancia. Todavía no tenemos ese problema; sin embargo, estamos en alerta”, precisó.

El hantavirus es un patógeno que puede provocar graves afecciones respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas. Actualmente, no existen vacunas ni tratamientos específicos, por lo que la atención médica se enfoca en aliviar los síntomas.

¿Cómo se transmite el hantavirus?

De acuerdo con información del Minsa, el virus se origina en el excremento, la orina y la saliva de roedores silvestres, especialmente del conocido “colilargo”. Aunque estos animales no presentan la enfermedad, pueden transmitirla a los humanos.

El contagio ocurre principalmente por la inhalación de polvo contaminado presente en nidos o restos biológicos de estos roedores.

Medidas de prevención

Las autoridades recomiendan adoptar acciones básicas para evitar la presencia de roedores en los hogares, entre ellas:

Mantener la basura en recipientes cerrados y alejados de la vivienda.

Sellar grietas o posibles accesos por donde puedan ingresar roedores.

Realizar una limpieza constante y profunda de los ambientes.

(Con información de Andina)