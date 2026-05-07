Chiclayo celebrará primer año de pontificado del Papa León XIV

La ciudad de Chiclayo se prepara para conmemorar el primer año de pontificado del Papa León XIV con una serie de actividades religiosas que congregarán a fieles de toda la región norte.

ACTIVIDADES

Como acto central, se ha programado una misa de acción de gracias que se realizará este viernes desde las 7 de la noche y contará con la participación de cinco obispos de la macro región norte del país.

Además, se espera la presencia de 12 imágenes religiosas representativas de la región Lambayeque, entre las que destacan el Señor de los Milagros de Chiclayo, la Cruz de Chalpón y el Divino Niño del Milagro de Eten, entre otras devociones locales.

En el marco de estas celebraciones, un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta la ciudad y recogió el testimonio del periodista Jesús Canchari, quien recordó su encuentro con el Sumo Pontífice durante una visita al Vaticano.

“En esa ocasión le dije al Papa que el Perú se desangraba por la inseguridad, y él muy gustoso me respondió: ‘Todos los días rezo y bendigo al Perú’. Me dio su bendición en la frente y hoy, un año después, estamos aquí”, relató.