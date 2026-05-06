Vigilante atropellado en Trujillo permanece en UCI mientras cuestionan liberación de conductora ebria

Durante una entrevista con 24 Horas Mediodía, el especialista explicó que la conductora fue detenida en flagrancia, pero quedó en libertad luego de que la Fiscalía solo pidiera comparecencia con restricciones y no una medida más severa como prisión preventiva o detención preliminar.

Carrión también advirtió presuntas irregularidades en el acta policial, ya que se habría consignado que las lesiones del vigilante fueron producto de una “caída de altura”, pese a que las imágenes muestran claramente el atropello. Según indicó, esto podría configurar delitos como falsedad genérica y fraude procesal.

El abogado sostuvo que la Fiscalía aún puede apartarse del informe policial y basarse en los videos para solicitar una medida restrictiva más grave contra la investigada. Además, señaló que el policía que elaboró el acta podría afrontar denuncias penales y sanciones administrativas.