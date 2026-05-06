Proyecto de ley propone devolver brevetes a conductores ebrios que no causaron heridos

Durante una entrevista en vivo con 24 Horas Mediodía, el parlamentario explicó que la iniciativa busca beneficiar a padres y madres de familia que quedaron inhabilitados por cometer infracciones relacionadas únicamente con daños materiales. Según indicó, el proyecto excluye a quienes hayan consumido drogas o causado daños personales.

Flores Ancachi aseguró que la medida también busca evitar actos de corrupción en procesos de rehabilitación de licencias, pues denunció que algunos conductores recurren a pagos ilegales o abogados para intentar recuperar sus brevetes. Además, precisó que el permiso sería temporal y sujeto a evaluación de conducta.

Sin embargo, la propuesta generó cuestionamientos por parte de los conductores del programa, quienes advirtieron que la norma podría reducir el efecto disuasivo de las sanciones por manejar ebrio. El congresista respondió que se trata de una medida excepcional y temporal para personas sancionadas hasta diciembre de 2025.