Más de 500 jóvenes en riesgo de perder becas por falta de financiamiento del programa Bicentenario

Más de 500 jóvenes se encuentran en incertidumbre ante la posible paralización de la Beca Bicentenario, debido a la falta de financiamiento confirmada por el Ministerio de Educación. Muchos postulantes ya han sido aceptados en prestigiosas universidades del mundo, pero podrían perder sus vacantes al no contar con los recursos necesarios para costear estudios, manutención y viajes.

Durante su presentación en el Congreso, la ministra María Esther Cuadros admitió que el programa enfrenta limitaciones presupuestales, aunque se realizó una transferencia para asegurar la continuidad de becarios actuales. Sin embargo, esto no cubre a los nuevos aspirantes, quienes dependen de la apertura de una nueva convocatoria.

Testimonios como el de Piero Fernández, quien perdió una vacante en una universidad de Canadá, evidencian el impacto de esta situación. Otros estudiantes aún esperan una respuesta oficial que les permita mantener sus plazas, mientras los plazos de confirmación vencen en las próximas semanas.

Los afectados también cuestionan declaraciones de autoridades que ponen en duda el retorno de becarios al país, y exigen medidas urgentes para garantizar el financiamiento y evitar que más jóvenes pierdan oportunidades académicas clave para su desarrollo profesional.