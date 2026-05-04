Peruano captado por Rusia teme ser enviado a zona de guerra: familiar denuncia dramática situación

La angustia crece en una familia peruana luego de que uno de sus integrantes fuera llevado a Rusia con falsas promesas de trabajo. Según denunció su hermana, el ciudadano se encuentra actualmente retenido en una base militar, sin libertad para salir y bajo estricta vigilancia, temiendo ser enviado en cualquier momento a la zona de guerra.

De acuerdo con su testimonio, el peruano aún no firma ningún contrato, pero permanece en condiciones precarias, con restricciones incluso para comunicarse. Además, su estado de salud preocupa, ya que padece diabetes y no estaría recibiendo la atención ni la alimentación adecuada, lo que agrava su situación.

La familiar también cuestionó la respuesta del consulado peruano en Rusia, señalando que no han brindado una solución efectiva. Indicó que su hermano pidió ayuda previamente para escapar, pero no obtuvo apoyo concreto, lo que hoy lo mantiene atrapado en la base militar.

Mientras tanto, la familia exige la intervención urgente de la Cancillería para lograr su repatriación. Denuncian que fue víctima de engaños por una presunta red internacional que recluta peruanos con falsas ofertas laborales, y temen que su caso termine en una tragedia si no se actúa a tiempo.