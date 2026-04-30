Piden auditoría internacional por presuntas irregularidades en proceso electoral

Diversos gremios empresariales y agrarios solicitaron una auditoría internacional al proceso electoral, tras denunciar presuntas irregularidades registradas durante la jornada del 12 de abril y en las etapas posteriores del conteo de votos.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, señaló que la revisión debe estar a cargo de una firma internacional de reconocido prestigio, con el fin de evaluar los sistemas y procedimientos aplicados durante las elecciones.

Según indicó, la auditoría permitiría transparentar el proceso, identificar posibles fallas operativas y tecnológicas, y garantizar que los próximos comicios se desarrollen con mayores estándares de seguridad y confiabilidad.

Los gremios precisaron que esta iniciativa surge desde el sector privado y la sociedad civil, sin coordinación previa con entidades públicas ni partidos políticos, en defensa del derecho ciudadano a un proceso electoral limpio y transparente.