Colcabamba: sobreviviente de intervención asegura que “se hizo al muerto” para salvar su vida

Un nuevo testimonio revela más detalles sobre la balacera ocurrida la madrugada del 25 de abril en la carretera Colcabamba–Ayacucho, donde cinco personas perdieron la vida. Uno de los sobrevivientes aseguró que tuvo que fingir estar muerto dentro de la camioneta en la que viajaban para evitar ser rematado por los atacantes.

El abogado Eliseo Carpio, defensa de los agraviados, indicó que los ocupantes del vehículo regresaban de una actividad en su localidad cuando fueron sorprendidos en una curva. “Era una emboscada”, señaló. Según el relato del letrado, tras una primera ráfaga de disparos, varios quedaron heridos dentro de la unidad.

De acuerdo con la versión del sobreviviente, un segundo ataque agravó la situación, dejando a uno de los ocupantes con más de diez impactos de bala. El herido, actualmente internado en una clínica de Huancayo, presenta múltiples lesiones en piernas, brazos y cabeza. Pese a ello, logró mantenerse inmóvil mientras los atacantes inspeccionaban el vehículo.

SOLICITARÁN PERICIAS

El letrado sostuvo que, tras revisar la camioneta y no encontrar armas ni drogas, los presuntos responsables habrían reconocido un error. “Mi cliente se hizo el muerto. Incluso, uno de los miembros del Ejército levantó su mano y, al creer que estaba sin vida, no volvió a rematarlo”, relató. La defensa anunció que solicitarán pericias psicológicas para los sobrevivientes y exigió una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.