"Los Gatilleros del Valle": caen presuntos integrantes de banda con dinamita y armas en Trujillo

¡A balazos! En un operativo ejecutado en la zona de Pacasmayo, en Trujillo, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un presunto cabecilla de la banda criminal “Los Gatilleros del Valle”.

Según informó el general Moreno Panta, el detenido fue identificado como Joel Anderson Muñoz Jave, alias “Buru”, quien sería un peligroso extorsionador y sicario que venía sembrando el terror en la zona. De acuerdo con la autoridad policial, el sujeto habría logrado evadir a la justicia en reiteradas ocasiones.

Las investigaciones señalan que, tras un trabajo de inteligencia, se logró ubicar al presunto delincuente cuando se reunía con integrantes de su organización para coordinar nuevos atentados. Durante el operativo también fueron capturados José Alexander Pérez Tirado, alias “Cangry”, y Pablo Eduardo Cabrera Padilla, alias “Pablito”, quienes se encontraban en posesión de armas de fuego.

INCAUTAN DINAMITA

Asimismo, la Policía informó que durante la intervención se incautaron más de 3 mil cartuchos de dinamita y ocho cajas de fulminantes, lo que evidencia el alto poder destructivo de la organización. En el lugar también fueron intervenidos un adulto y un menor de edad.