Cusco: dictan detención preliminar para dos jóvenes acusados de asesinar y descuartizar a hombre de 46 años

La Policía y el Ministerio Público lograron la detención preliminar por siete días de Óscar Tinco y Gabriel Condori, ambos de 21 años, investigados por el presunto asesinato y descuartizamiento de Rudy Benavides, de 46 años, en la región Cusco.

La víctima había sido reportada como desaparecida desde el pasado 18 de abril. Sin embargo, sus familiares formalizaron la denuncia recién el último viernes, luego de recibir información de que Rudy habría ingresado a una vivienda de la zona, donde posteriormente se produjo el macabro hallazgo de su cuerpo desmembrado.

Durante las diligencias, la Policía encontró abundante evidencia de interés criminalístico, entre ellas dos cuchillos, un martillo, una tijera y otros objetos con manchas biológicas. Estos elementos serán claves para determinar cómo ocurrió el crimen y establecer la responsabilidad de los detenidos.

Por ahora, las autoridades no han determinado el móvil del asesinato. Los familiares de la víctima realizaron un plantón frente a la sede de la División de Investigación Criminal para exigir justicia y la máxima sanción contra los responsables de este brutal crimen.