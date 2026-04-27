Citan de grado o fuerza a padres y hermanos de Edita Guerrero

El Poder Judicial dispuso la citación de grado o fuerza de Yrma Guerrero Neira, su hermano Leodan Guerrero Neira y sus padres, con el fin de que comparezcan ante la justicia en el proceso penal vinculado a la muerte de Edita Guerrero. La decisión busca asegurar la presencia de los familiares, quienes no asistieron a varias audiencias previas, según se informó.

La resolución autoriza a la Policía Nacional a ejecutar el traslado compulsivo de los citados hacia el juzgado correspondiente. Esta medida responde a la reiterada inasistencia de la familia Guerrero Neira en las diligencias judiciales que intentan esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la artista, ocurrido en marzo de 2014 en la ciudad de Piura.

El proceso es seguido contra Paul Olórtiga Contreras, investigado por presuntos delitos como lesiones graves por violencia familiar, parricidio y feminicidio. De acuerdo con la Fiscalía, los familiares de la cantante brindaron inicialmente declaraciones sobre posibles episodios de violencia en la relación, pero hasta la fecha no han acudido al tribunal para ratificar o ampliar dichos testimonios.

CONTINÚA INVESTIGACIÓN

El caso ha estado rodeado de controversia desde la muerte de la vocalista de Corazón Serrano, ocurrida el 1 de marzo de 2014. Aunque informes médicos posteriores señalaron que la causa del deceso fue un aneurisma cerebral, la investigación penal continúa debido a los elementos recogidos en las primeras etapas, por lo que las declaraciones de los familiares podrían resultar clave en la valoración final del proceso.