Amenaza de tiroteo genera alarma en colegio de Sullana

La Policía Nacional reforzó la seguridad en la institución educativa Santa Rosa, en Sullana, tras el hallazgo de pintas en los servicios higiénicos que advertían sobre un presunto tiroteo dentro del plantel.

El caso causó gran preocupación entre padres de familia, docentes y estudiantes. Incluso, varios apoderados optaron por retirar a sus hijos o no enviarlos a clases hasta que se esclarezca la situación.

Además de los mensajes amenazantes, también se reportó el hallazgo de un animal muerto en el colegio, lo que incrementó la alarma en la comunidad educativa.

IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES

La Fiscalía ya inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si se trata de una broma de mal gusto o de una amenaza real. Mientras tanto, la Policía y el Serenazgo mantienen resguardo permanente en los exteriores del plantel.