Trujillo: condenan a 30 años de cárcel a miembros de “Los Pulpos” por secuestro de universitaria

Entre los sentenciados figura la hermana de “Jhon Pulpo”, clave en la logística del cautiverio y cobro del rescate de cinco millones de dólares.

La justicia dictó 30 años de prisión contra integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”, responsables del secuestro de una estudiante universitaria de 19 años en Trujillo, ocurrido en julio de 2024. El caso generó gran impacto a nivel nacional por la violencia ejercida y el elevado monto exigido a la familia de la víctima, que ascendía a cinco millones de dólares.

Durante el cautiverio, los delincuentes enviaron una prueba de vida a los familiares, lo que incrementó la angustia de la joven y su entorno. La víctima fue finalmente rescatada por la Policía en el sector de La Esperanza, tras un operativo que permitió ubicar el lugar donde permanecía retenida contra su voluntad.

Las investigaciones determinaron que Katherine Cruz Arce, hermana de Jhon Pulpo, tuvo un rol clave en la organización del secuestro, encargándose de la logística y del manejo económico del delito. Asimismo, se estableció que alquiló el inmueble en Huanchaco donde la joven permaneció en cautiverio.

OPERATIVO DE RESCATE

El operativo de rescate fue liderado por el general Víctor Revoredo, quien destacó la sentencia como un triunfo en la lucha contra el crimen organizado. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Trujillo, logró reunir pruebas contundentes que permitieron la condena de los implicados, marcando un precedente frente a este tipo de delitos.