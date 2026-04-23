Huancayo: intervienen a mujer por intentar registrar bebé que no sería suyo

Una mujer fue intervenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras intentar tramitar un certificado de nacido vivo para un bebé de casi un mes en un centro de salud de Huancayo.

El personal médico detectó inconsistencias durante la evaluación, ya que la mujer no presentaba signos de haber dado a luz recientemente ni existía registro de controles prenatales o atención médica en la región. Estas irregularidades generaron sospechas, por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades.

Según se informó, la obstetra a cargo realizó verificaciones clínicas y revisó las bases de datos de establecimientos de salud, sin encontrar evidencia que respalde la versión de la intervenida.

Ante ello, el caso fue derivado al área especializada en trata de personas, que procedió con la detención de la mujer. En tanto, el bebé quedó bajo resguardo de las autoridades.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

El jefe de la Región Policial Junín, César Calero, indicó que continúan las diligencias para ubicar a la madre biológica del menor y esclarecer las circunstancias del caso.