Trujillo: delincuentes ingresan a farmacia y se llevan todo

La inseguridad ciudadana vuelve a encender las alarmas en Trujillo, donde cámaras de seguridad captaron dos robos a farmacias en distintos sectores. En el primer caso, cuatro delincuentes ingresaron en grupo a un local ubicado en la urbanización Palermo y, en cuestión de segundos, se llevaron diversos productos aprovechando la ausencia de clientes.

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche del último lunes, cuando los sujetos irrumpieron en el establecimiento y comenzaron a tomar artículos del mostrador. Una trabajadora intentó enfrentarlos lanzándoles un frasco, pero no logró detenerlos. Los ladrones continuaron con el robo y escaparon rápidamente del lugar.

Comerciantes de la zona denunciaron que este tipo de delitos son frecuentes y exigieron mayor presencia policial. “Todos los días roban cerca a la farmacia. No hay seguridad, no hay policía”, señaló uno de los vecinos, evidenciando el temor constante en el sector.

ROBO EN BOTICA

En un segundo caso registrado en el distrito de El Porvenir, un delincuente utilizó una caña con gancho para sustraer productos de una botica sin ingresar al local. Las imágenes muestran cómo el sujeto aprovecha la ausencia de trabajadores para retirar varios artículos y esconderlos en un saco antes de huir. La Policía informó que ya cuenta con los videos de ambos robos y se encuentra tras los responsables.