Ataque armado en local nocturno de Chimbote: balacera deja dos muertos y tres heridos graves

Según revelan los testigos, una animada fiesta en el local “El Búnker de los Jotitas 2”, en el Asentamiento Humano Santo Domingo, en Chimbote, terminó en tragedia. Sicarios desataron una balacera dejando dos muertos y tres heridos graves.

Los fallecidos fueron identificados como Walter M. y Anthony C., quienes son conocidos animadores de conciertos y eventos deportivos en esta ciudad. Ellos fueron los primeros en ser atacados por los criminales tras irrumpir en el local nocturno.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

Trascendió que los cuatro sicarios ingresaron y se dirigieron al escenario, uno comenzó a disparar contra los animadores y los otros tres en distintas direcciones, desatando el terror, los asistentes corrían en distintas direcciones buscando protegerse.

Las autoridades investigan para identificar a los responsables, las cámaras de seguridad serán de ayuda. No se descarta que el ataque sea por un presunto ajuste de cuentas, pues el organizador de la actividad señala que no es víctima de extorsiones.