Defensoría del Pueblo monitoreará en tiempo real incidencias durante elecciones del 12 de abril

La Defensoría del Pueblo anunció que realizará un monitoreo del desarrollo de las elecciones de este domingo 12 de abril a través de un centro especializado. Este sistema permitirá seguir en tiempo real las incidencias durante la jornada electoral a nivel nacional, con el objetivo de garantizar transparencia en el proceso.

El defensor del pueblo, José Gutiérrez, explicó que el sistema recopilará información sobre la instalación de mesas, asistencia de miembros de mesa y participación de personeros de los partidos políticos. Asimismo, indicó que los datos recolectados servirán para contrastar la información oficial que será difundida por la ONPE.

El monitoreo también permitirá detectar incidencias como suplantación de identidad, inconsistencias en el número de cédulas de votación o problemas en la instalación de mesas. Estas situaciones serán reportadas de inmediato a las autoridades competentes para que puedan tomar acciones correctivas durante el proceso electoral.

Para esta labor, la Defensoría contará con la participación de miles de voluntarios distribuidos en centros de votación de todo el país. Además, el sistema permitirá identificar casos de personas requisitoriadas, aunque la normativa vigente establece restricciones respecto a su detención durante la jornada electoral.