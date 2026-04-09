Elecciones 2026: advierten multas por no votar o no instalar mesas de sufragio

A pocos días de las elecciones generales de este domingo 12 de abril, las autoridades recuerdan que no acudir a votar implica una sanción económica. Además, si una mesa de sufragio no se instala, los electores asignados a ella no podrán votar y también serán multados.

Según el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Grillo, las multas por no sufragar varían según el nivel socioeconómico del distrito: S/110 en zonas no pobres, S/55 en distritos pobres y S/27.50 en zonas de extrema pobreza.

Por otro lado, la multa por no cumplir como miembro de mesa asciende a S/275. Esta sanción aplica a titulares y suplentes, y se suma a la multa por no votar en caso de incumplir ambas obligaciones.

Finalmente, las autoridades indicaron que, si no llegan los miembros de mesa, los electores pueden ser convocados para asumir ese rol. Si se niegan, también podrían recibir una multa, ya que todos son corresponsables de garantizar el desarrollo del proceso electoral.