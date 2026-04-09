Amazonas: delincuente abatido tras asalto a camión repartidor de alimentos

Un operativo policial en la zona norte del país culminó con un delincuente abatido tras un enfrentamiento registrado el 8 de abril en Jaén. El sujeto estaría involucrado en el asalto a un camión distribuidor de alimentos ocurrido un día antes en la región Amazonas.

Según informó el coronel Jesús Pomar, jefe de la Divopus Jaén, la intervención fue posible gracias a labores de inteligencia y el apoyo de pobladores. Durante la operación, también se logró intervenir a un joven identificado como César Saldaña Vásquez, de 20 años.

De acuerdo con las autoridades, el intervenido intentó amenazar a los agentes con una réplica de arma de fuego tipo Glock, la cual fue incautada como evidencia. El caso será investigado para determinar responsabilidades y confirmar su participación en los hechos.

El monto robado en el asalto asciende a S/ 28,000, de los cuales se logró recuperar S/ 3,000. La Policía no descarta que se trate de una organización criminal, ya que habría más personas involucradas en este delito.