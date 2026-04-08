Tarapoto se prepara para jornada electoral con llegada de material y medidas de seguridad

La ciudad de Tarapoto ya vive el ambiente previo a las elecciones con la llegada del material electoral para los comicios de este 12 de abril. Las autoridades han iniciado la distribución y organización en los distintos locales de votación para garantizar una jornada ordenada.

Uno de los principales puntos será el colegio Juan Jiménez Pimentel, considerado uno de los locales más grandes de la ciudad, donde se instalarán alrededor de 24 mesas de votación. La población muestra expectativa ante este proceso considerado como una verdadera “fiesta electoral”.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), junto al Jurado Nacional de Elecciones, viene coordinando todas las acciones necesarias para asegurar la transparencia del proceso. El material incluye cédulas, cabinas y ánforas que serán distribuidas en toda la jurisdicción.

En la región San Martín, más de 723 mil ciudadanos están habilitados para votar. Por ello, la UGEL dispuso la suspensión de clases desde el viernes hasta el lunes, con el fin de facilitar la organización y ejecución de la jornada electoral en los colegios.

Asimismo, se ha reforzado el despliegue de seguridad con la participación de la Policía Nacional, el Ejército y alumnos de la Escuela Técnica Policial. Las autoridades esperan que los comicios se desarrollen con normalidad y con la participación responsable de la ciudadanía.