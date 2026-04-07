Más de 6,000 fiscales serán desplegados para garantizar elecciones sin delitos

El Ministerio Público anunció que desplegará más de 6,000 fiscales en todo el territorio nacional como parte de la campaña “Elecciones sin delitos”, con el objetivo de garantizar la legalidad del proceso electoral del próximo 12 de abril.

Según informó el coordinador nacional de las fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, la labor no solo se realizará el día de los comicios, sino también en los días previos con acciones preventivas en los 34 distritos fiscales del país.

Entre los delitos más recurrentes detectados en procesos anteriores figuran la suplantación de identidad, la venta de alcohol durante la ley seca y la vulneración del carácter secreto del voto. En elecciones pasadas se registraron más de 200 detenidos por este tipo de infracciones.

Pese a no contar con un presupuesto adicional, el Ministerio Público aseguró que movilizará sus recursos humanos y logísticos para cubrir la mayoría de locales de votación, con el fin de brindar tranquilidad a la ciudadanía y asegurar un proceso electoral transparente.