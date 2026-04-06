Reniec explica anotaciones del padrón electoral y garantiza protección de datos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) brindó detalles sobre las anotaciones del padrón electoral, una herramienta que ha generado dudas entre la ciudadanía en medio del actual contexto de inseguridad y preocupación por el uso de datos personales.

Según explicó la representante de la entidad, estas anotaciones forman parte de un mecanismo de transparencia que permite verificar y actualizar información del padrón sin exponer datos sensibles. El acceso se realiza únicamente con el número de DNI y muestra observaciones y actualizaciones registradas.

Entre las anotaciones se incluyen casos como personas fallecidas sin acta de defunción registrada, ciudadanos que cambiaron de condición de edad, domicilios no actualizados o personas que superan los 100 años. En total, el padrón cerró con más de 474 mil anotaciones que han sido progresivamente corregidas.

Reniec destacó que el padrón electoral ha sido depurado con el apoyo de diversas instituciones y ciudadanos, y aseguró que el sistema estará disponible para consulta durante las elecciones. Además, se contará con personal en locales de votación para orientar a los electores y evitar desinformación.