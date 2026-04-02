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02/04/2026

Semana Santa: realizan imponente escultura de Cristo en playa Cerro Azul

Artistas elaboraron una monumental figura en Cañete. La obra estará disponible al público hasta el domingo de forma gratuita.



En el marco de las celebraciones por Semana Santa, la playa Cerro Azul, ubicada en la provincia de Cañete, se convirtió en escenario de una impactante manifestación artística y religiosa. Integrantes de la Asociación Cultural “Huellas de Arena” realizaron una imponente escultura del Cristo crucificado que viene captando la atención de visitantes y devotos.

La obra fue elaborada utilizando aproximadamente 30 toneladas de arena y demandó un trabajo meticuloso de cuatro días. Para su construcción se requirió la participación de diversos especialistas, quienes cuidaron cada detalle para lograr una representación de gran realismo y significado espiritual.

La escultura alcanza los 3.5 metros de alto, 12 metros de largo y 10 metros de ancho, convirtiéndose en una de las más grandes de su tipo en el país. Actualmente, es resguardada por los propios artistas, mientras que veraneantes y fieles pueden visitarla de manera gratuita, generando un espacio de encuentro entre el arte y la fe.

ABIERTA AL PÚBLICO

Uno de los escultores destacó que esta tradición lleva más de 20 años realizándose y es fruto de una larga preparación. “Creamos un espacio de fe y reflexión para quienes llegan a Cerro Azul. Es algo único y muy imponente que todo el Perú debería conocer”, señaló. La obra permanecerá abierta al público hasta este domingo.


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