Ayacucho se prepara para vivir la Semana Santa: esperan más de 40 mil turistas y multitudinarias procesiones

Ayacucho ya vive el ambiente de Semana Santa con los preparativos en la Plaza Mayor de Huamanga, donde se instaló parte del anda del Señor de la Resurrección, una estructura que supera las 12 toneladas y que será protagonista el Domingo de Resurrección.

Durante estos días, fieles y estudiantes participan en la elaboración de alfombras y en las actividades religiosas, como la procesión del encuentro, que representa a Jesús camino al Calvario. Las celebraciones congregan a gran cantidad de personas en el centro de la ciudad.

Uno de los momentos más esperados será el domingo, cuando más de 500 personas cargarán el anda en una procesión que no cuenta con hermandades, ya que la población participa de manera abierta, incluso esperando desde la madrugada.

Se espera la llegada de más de 300 buses con turistas, superando las proyecciones iniciales de visitantes. Esto ha generado un importante movimiento económico, con hospedajes llenos y alta demanda en restaurantes.

Las autoridades han dispuesto medidas de seguridad y pidieron a los visitantes respetar el carácter religioso de la festividad, evitando excesos para preservar las tradiciones de la Semana Santa en Ayacucho.