RENIEC ampliará atención en Semana Santa para entrega de DNI: más de 700 mil documentos listos

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) anunció que durante el feriado de Semana Santa habilitará la atención en diversas oficinas del país para la entrega de documentos de identidad. Esta medida busca descongestionar la alta demanda registrada en las últimas semanas.

Según informó su vocero, más de 700 mil DNI ya se encuentran listos para ser recogidos. Por ello, se exhortó a los ciudadanos a verificar en la página web oficial qué oficinas estarán disponibles y en qué horarios podrán acudir.

La atención se realizará en franjas aproximadas de 8:15 a.m. a 1:45 p.m., con más de 60 oficinas abiertas el jueves, más de 90 el viernes y sábado, y alrededor de 50 el domingo. No todas las sedes estarán habilitadas, por lo que se recomienda revisar previamente.

Asimismo, RENIEC precisó que los ciudadanos podrán votar en las próximas elecciones incluso con el DNI vencido. En el caso de jóvenes que cumplieron 18 años recientemente, también podrán sufragar con su documento anterior.