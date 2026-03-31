Trujillo: inauguran moderno laboratorio de criminalística

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, encabezó este martes la inauguración de un moderno laboratorio de criminalística de la Policía Nacional del Perú en la ciudad de Trujillo, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana en la región La Libertad. La obra forma parte de las acciones del Ejecutivo para mejorar la capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

En la actividad participaron también el ministro del Interior, José Zapata; el ministro de Defensa, Carlos Díaz; el titular de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña; y el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, quienes destacaron la importancia de esta infraestructura para la lucha contra la criminalidad.

El proyecto fue ejecutado por el Gobierno Regional de La Libertad mediante el mecanismo de obras por impuestos, con una inversión superior a los S/18 millones. La sede cuenta con cuatro niveles y modernos laboratorios especializados en balística, química, biología y análisis digital, equipados con tecnología avanzada para optimizar las investigaciones policiales.

CAPTURAN A SECUESTRADORES

Por otro lado, las autoridades policiales capturaron a integrantes de la organización criminal "Los Engendros del Norte", quienes estarían detrás del secuestro de un empresario minero en Cajabamba. Según explicó el coronel Víctor Revoredo, estos delincuentes exigía la suma de 7 millones de dólares por la liberación de la víctima. La captura de estos hampones serán claves para las investigaciones.