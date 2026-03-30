Deslizamiento destruye parte de vía férrea hacia Machu Picchu y suspenden salida de trenes

Un deslizamiento de gran magnitud registrado en horas de la madrugada afectó seriamente la ruta de acceso a Machu Picchu por el lado amazónico, en la región Cusco. El incidente ocurrió en el sector de Mandor, donde aproximadamente más de 100 metros de la línea férrea fueron arrasados.

Este hecho obligó a la suspensión de la salida de trenes que cubren el tramo entre Hidroeléctrica y Machu Picchu. Esta ruta es una de las dos principales vías de acceso al santuario histórico, especialmente utilizada por turistas que ingresan por la zona de Santa Teresa y Santa María.

Según las autoridades, el deslizamiento fue provocado por el incremento del caudal de un riachuelo a causa de las intensas lluvias, lo que terminó por destruir parte de la infraestructura ferroviaria. Equipos del gobierno local, regional y empresas privadas ya se encuentran en la zona evaluando los daños y trabajando en la recuperación de la vía.

Asimismo, se recomendó a las agencias de turismo no utilizar esta ruta hasta nuevo aviso y optar por el acceso tradicional desde Ollantaytambo. Aunque el flujo de visitantes es menor por la temporada de lluvias, se estima que la rehabilitación de la vía podría tomar varios días.