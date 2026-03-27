Tacna también excava zanja en la frontera con Chile

Con el objetivo de optimizar el tránsito en la frontera sur del país, el Gobierno Regional de Tacna viene ejecutando trabajos de mantenimiento en la plataforma Santa Rosa, destinada a vehículos de carga pesada, en el distrito de La Yarada – Los Palos. Estas acciones se desarrollan en coordinación con la SUNAT, buscando mejorar el control aduanero y reducir la congestión en este punto clave.

El gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Tacna, Eduardo Sánchez, explicó que las obras permitirán habilitar un espacio donde los camiones podrán estacionarse de manera ordenada antes de ingresar al complejo fronterizo. “Acá se van a estacionar camiones para tener un control independiente y posteriormente ingresar a la plataforma del complejo para el control respectivo”, señaló.

El proyecto contempla una inversión superior a los 875 mil soles e incluye trabajos como movimiento de tierras, excavación de zanjas y la construcción de un túmulo que funcionará como barrera de contención. Esta infraestructura busca evitar que los vehículos evadan los controles aduaneros, fortaleciendo así la seguridad en la zona.

PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO

Asimismo, se viene implementando una plataforma de estacionamiento para unidades de alto tonelaje, junto con la instalación de iluminación y señalización. Estas mejoras permitirán habilitar un acceso independiente para camiones, lo que contribuirá a reducir la congestión vehicular y mejorar el flujo tanto del transporte de carga como de pasajeros, especialmente en temporadas de alta demanda.