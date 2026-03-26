Declaran estado de emergencia en Trujillo y Virú, pero atentados continúan

El Gobierno dispuso la ampliación del estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad, por un periodo de 60 días, con el objetivo de combatir la creciente inseguridad. Sin embargo, la medida inicia en medio de nuevos hechos de violencia que evidencian la persistencia del crimen organizado en estas localidades.

Incluso, mientras el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, era consultado sobre esta disposición, se registraba un nuevo atentado en pleno centro de la ciudad. La autoridad edil señaló que estos hechos se repiten a diario y consideró necesaria la prórroga del estado de emergencia, aunque reconoció la complejidad de la situación.

Los ciudadanos, por su parte, expresan temor e incertidumbre. Vecinos denunciaron recientes explosiones en distintas zonas como Grau y Bolívar, y advirtieron que los delincuentes actúan sin temor. Algunos cuestionan la efectividad de la medida, señalando que los ataques también se han extendido a otras localidades como Ascope y Casa Grande.

ARRIOLA SE PRONUNCIA

Pese a las críticas, el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, sostuvo que existen avances en la reducción de homicidios en comparación con años anteriores. Según indicó, las cifras muestran una disminución progresiva; no obstante, para muchos trujillanos, la ampliación del estado de emergencia aún no logra traducirse en una mejora concreta en la seguridad diaria.