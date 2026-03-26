Paro de transportistas en Iquitos por alza del combustible genera caos en la ciudad

Desde tempranas horas, se reportaron manifestaciones como quema de llantas y bloqueos de vías en distintos puntos de la ciudad. Aunque hacia la tarde el tránsito comenzó a normalizarse parcialmente, la paralización del transporte público continuaba sin presencia de colectivos en circulación.

Transportistas denunciaron que el precio del combustible pasó de costar entre 13 y 14 soles a superar los 21 soles en grifos de Petroperú, mientras que en otros establecimientos llega hasta los 25 soles, lo que representa un incremento de casi el 80% en apenas dos días.

Esta situación ha generado gran preocupación en la población, ya que afecta directamente el costo del transporte y el abastecimiento. Además, se dificulta el traslado de combustible hacia la ciudad, lo que agrava aún más el problema.

Las autoridades informaron que se tenía prevista una reunión entre los transportistas, la Prefectura y representantes de la PCM para buscar soluciones. Mientras tanto, se espera que las protestas no escalen y que se restablezca el servicio con normalidad en las próximas horas.