Paro de transportistas: Bloqueos y violencia en Puno y Juliaca por alza del combustible

Un paro de transportistas viene generando caos en la región Puno, especialmente en las ciudades de Juliaca y Puno, donde se cumple el segundo día de una paralización de 48 horas en protesta por el alza del combustible. La medida ha provocado el bloqueo de importantes vías como la carretera Interoceánica, el puente internacional hacia Bolivia y diversas rutas clave.

Durante la jornada, un grupo de manifestantes protagonizó actos violentos contra unidades que no acataron el paro. Se reportaron ataques con piedras a buses, mototaxis y otros vehículos, dejando daños materiales e incluso agresiones a conductores, lo que incrementó el clima de tensión en la zona.

Los gremios de transporte exigen la intervención del Gobierno central, así como acciones de fiscalización por parte de Indecopi y el Ministerio de Energía y Minas. Señalan que el incremento del combustible, que pasó de aproximadamente 15 a más de 23 soles por galón en una semana, los obliga a trabajar a pérdida.

AUMENTO DEL PASAJE URBANO

Asimismo, advirtieron que, de no obtener una respuesta concreta, podrían convocar a una huelga indefinida. Esta situación ya genera consecuencias para la población, pues se prevé el aumento del pasaje urbano de S/1 a S/1.50 en Juliaca y otras localidades.

La paralización es casi total en varios puntos de la región, sin servicio de transporte interurbano, interprovincial ni de carga. Los transportistas indican que continuarán con la medida hasta obtener un pronunciamiento del Ejecutivo, pese a reconocer que el alza responde también a factores internacionales que afectan el mercado de combustibles.