Megaoperativo contra red de extorsión deja detenidos a dirigente de mototaxistas y su esposa

Un megaoperativo policial ejecutado en simultáneo en distintos puntos de Lima permitió la detención de un dirigente de mototaxistas y su esposa, presuntamente implicados en una red de extorsión. Las intervenciones se realizaron en 11 viviendas ubicadas en Carabayllo, Comas, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima y Huaral.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de las autoridades es que el líder de la empresa que venía siendo víctima de extorsión también fue detenido, lo que evidenciaría una presunta participación dentro de la organización criminal investigada.

Las diligencias incluyeron además una intervención en el Penal de Lurigancho, como parte de las acciones para desarticular esta red que operaba en alianza con remanentes de la organización criminal vinculada a alias “El Monstruo”. Según las investigaciones, la banda habría amasado grandes sumas de dinero mediante el cobro de cupos.

Tras varios meses de seguimiento, la Policía Nacional del Perú, en conjunto con la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad, logró la captura de nueve presuntos integrantes de esta estructura delictiva.

Si bien anteriormente se había logrado desarticular a los llamados “injertos del cono norte”, las autoridades advierten que sus remanentes continúan operando y replicando esquemas de extorsión en diversos sectores de la capital.