Ayacucho: vía Los Libertadores sigue bloqueada por segundo día

La protesta social persiste en Ayacucho, donde manifestantes mantienen bloqueada por segundo día consecutivo la Vía Los Libertadores. El cierre se concentra en el puente Rumichaca, un punto estratégico que conecta también con Huancavelica e Ica, generando serias dificultades en el tránsito y dejando a decenas de vehículos varados.

La movilización es liderada por el Comité de Asfalto de la carretera Santa Inés – Rumichaca, cuyos integrantes exigen la inmediata formalización del expediente técnico y la asignación de presupuesto para ejecutar obras en esta vía. Los dirigentes sostienen que se trata de una demanda histórica que no ha sido atendida por las autoridades.

Además, los manifestantes reclaman celeridad en el desarrollo del expediente técnico del tramo Santa Inés – Castrovirreyna – Pámpano, considerado clave para mejorar la conectividad y dinamizar la economía de la zona. En el lugar se mantiene presencia policial para evitar incidentes y garantizar el orden público.

HAY DOS PUNTOS BLOQUEADOS

Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, existen al menos dos puntos bloqueados en esta importante vía, ubicados en los kilómetros 196 y 290. Mientras tanto, transportistas y pasajeros continúan a la espera de una solución que permita restablecer el tránsito.