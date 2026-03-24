Capturan a uno de los delincuentes más buscados de Trujillo

En una rápida intervención, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de José Luna, considerado uno de los delincuentes más buscados de Trujillo. Sobre este sujeto pesaba una recompensa de 20 mil soles para quien brindara información que permitiera dar con su paradero.

De acuerdo con las autoridades, Luna formaría parte de la organización criminal “Los Malditos del Triunfo” y es señalado como autor de delitos de sicariato. Además, estaría implicado en al menos dos asesinatos ocurridos en la ciudad de Trujillo.

El general Franco Moreno Panta informó que el detenido se encontraba en el extranjero, específicamente en Italia, desde donde viajó posteriormente a Chile y finalmente retornó al Perú, donde fue ubicado y capturado por las fuerzas del orden.

EN MANOS DE LAS AUTORIDADES

Tras su detención, el sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones. La Policía destacó que este operativo representa un importante golpe contra la criminalidad organizada en la región La Libertad.