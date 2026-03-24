Indecopi lanza campaña informativa por Semana Santa para viajeros en el aeropuerto Jorge Chávez

Con la llegada de la Semana Santa, el Indecopi ha puesto en marcha una campaña informativa dirigida a los pasajeros que viajarán durante este feriado largo, con el objetivo de que conozcan y hagan respetar sus derechos frente a posibles inconvenientes con sus vuelos.

Desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el jefe de la oficina de Indecopi en el terminal aéreo, Luis Naranjo, informó que el incremento de vuelos y pasajeros entre el 29 de marzo y el 5 de abril podría generar situaciones como retrasos, cancelaciones o sobreventa de pasajes.

Ante estos escenarios, se precisó que la sobreventa de boletos es una práctica legal, pero las aerolíneas están obligadas a compensar a los usuarios. En caso de que el pasajero no acepte esta situación, la empresa deberá otorgarle el 25% del valor del pasaje y reprogramar su vuelo en el más próximo disponible.

Asimismo, si el viajero decide voluntariamente ceder su asiento, la aerolínea deberá cubrir gastos como hospedaje, alimentación y traslado, además de reprogramar el vuelo sin costo adicional. En casos de cancelaciones atribuibles a la aerolínea, el pasajero tiene derecho a solicitar el reembolso total del boleto.

Finalmente, Indecopi informó que cuenta con personal disponible las 24 horas en el aeropuerto para brindar asistencia, tanto en la zona de check-in como en el área de embarque. Además, los usuarios pueden comunicarse al WhatsApp 98519724, también operativo todo el día, para reportar inconvenientes y recibir orientación inmediata.