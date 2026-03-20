Congreso aprueba por insistencia aumento de pensiones para maestros a S/ 3,300

El Congreso de la República aprobó por insistencia la norma que eleva las pensiones de más de 200 mil docentes cesantes y jubilados, pese a que había sido observada por el Poder Ejecutivo en octubre de 2025, cuando Dina Boluarte aún se encontraba al mando del Gobierno.

La medida establece que los maestros retirados pasarán de percibir en promedio S/ 1,200 a S/ 3,300 mensuales, monto equivalente a la primera escala salarial de los docentes en actividad. Este incremento representa un impacto económico estimado de S/ 5,500 millones anuales para el Estado peruano.

El congresista Edgar Tello, impulsor de la iniciativa, señaló que ahora corresponde al Ejecutivo reglamentar la norma en un plazo de 90 días para su implementación.

Sin embargo, desde el SUTEP cuestionaron la aprobación, calificándola de “politiquera” al advertir que no cuenta con respaldo en el presupuesto público. Ante este escenario, el Ejecutivo podría optar por reglamentar la ley o presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.