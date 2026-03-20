La Libertad: Paltarumi construirá moderna comisaría a través de mecanismo “obras por impuestos”

La seguridad ciudadana en el distrito de Casa Grande será fortalecida con la ejecución de un nuevo proyecto de infraestructura policial que contempla la construcción de una moderna comisaría. La iniciativa busca mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú en esta zona del norte del país.

El empresario Jimmy Pflücker señaló que este proyecto, impulsado por la empresa minera Paltarumi, apunta a convertirse en un modelo a nivel nacional. Asimismo, destacó que la seguridad es un pilar fundamental para el desarrollo. “Podemos estar hablando de educación o cultura, pero si no tenemos seguridad, no tenemos nada”, sostuvo.

La obra será ejecutada mediante el mecanismo de “obras por impuestos”, con una inversión aproximada de 12 millones de soles. Además de la infraestructura, se prevé la implementación de tecnología, vehículos y equipamiento que permitan a la policía adelantarse a la delincuencia y mejorar su capacidad de respuesta.

ENTREGA DE TERRENO

La ceremonia de entrega de terreno contó con la participación de autoridades regionales, locales y representantes de la comunidad. Con este proyecto, se beneficiará directamente a más de 35 mil habitantes, consolidándose como una importante iniciativa para cerrar brechas en infraestructura y reforzar la lucha contra la inseguridad en la región La Libertad.