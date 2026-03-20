Alerta en Tumbes: aumentan casos de leptospirosis y se reportan nuevas muertes

La región Tumbes se mantiene en alerta sanitaria tras el incremento de casos de leptospirosis, que en las últimas horas ha dejado dos nuevas víctimas mortales: una niña de 11 años y un hombre de 36. La situación ha generado preocupación entre la población y las autoridades de salud.

De acuerdo con los reportes oficiales, se han identificado 94 casos sospechosos, de los cuales 58 ya han sido confirmados. Ante este escenario, la Dirección Regional de Salud de Tumbes viene intensificando las acciones de vigilancia epidemiológica y atención médica para contener la propagación de la enfermedad.

Las autoridades han exhortado a la población a adoptar medidas preventivas, como evitar el contacto con agua estancada, usar calzado o equipos de protección en zonas inundadas, cubrir heridas y mantener una adecuada higiene de manos. Asimismo, recomendaron acudir de inmediato a un centro de salud ante síntomas como fiebre o dolor de cabeza.

ATENCIÓN DE PACIENTES

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú informó que trabaja de manera articulada con la Diresa y el Gobierno Regional de Tumbes para garantizar el abastecimiento de medicamentos y mejorar la atención de los pacientes. Además, se capacitó a más de 800 profesionales de la salud a nivel nacional para fortalecer la prevención, diagnóstico y control oportuno de esta enfermedad.