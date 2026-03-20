Lluvias intensas en el país dejan 74 fallecidos y más de 196 mil afectados, según Indeci

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vázquez Guerrero, brindó un balance actualizado de los daños ocasionados por las lluvias intensas a nivel nacional. De acuerdo con el reporte, hasta la fecha se registran 27,555 damnificados, 196,483 personas afectadas y, lamentablemente, 74 fallecidos.

En cuanto al impacto en viviendas, se informó que 1,257 han quedado destruidas, 10,437 están inhabitables y 92,980 presentan algún tipo de afectación. Estas cifras reflejan la magnitud de la emergencia que enfrentan diversas regiones del país.

Respecto a las acciones del Estado, Vázquez explicó que se vienen realizando coordinaciones permanentes entre distintos sectores como Vivienda, Transporte, Salud, así como gobiernos regionales y locales, para atender las emergencias. Indicó que en zonas críticas como Ayna se desplegaron recursos humanos y materiales para mitigar los daños y asistir a la población.

Asimismo, detalló que continúan reportándose emergencias en regiones como Áncash, Huánuco, Ayabaca y San Ramón, donde incluso un deslizamiento afectó una vía nacional, actualmente con tránsito restringido mientras se realizan trabajos de rehabilitación. En relación con la activación de quebradas en Lurigancho-Chosica, precisó que, si bien hubo lluvias, estas no han sido de gran magnitud y la situación se mantiene bajo control tras evaluaciones previas realizadas con drones.