Chile inicia excavación de zanja y proyecta muro cerca de la frontera con Perú

El gobierno de Chile inició los trabajos de excavación para construir una zanja en un sector cercano a la frontera con Perú, específicamente en las inmediaciones de la línea de la Concordia.

De acuerdo con reportes desde la zona, maquinaria pesada comenzó desde tempranas horas las labores para abrir una zanja de aproximadamente tres metros de profundidad. Además, el proyecto contempla la instalación de un muro metálico en el área.

Las obras se realizan a pocos kilómetros del límite territorial con Perú, dentro de la región chilena de Arica y Parinacota. Las autoridades chilenas señalaron que la medida busca reforzar el control y la seguridad en la zona fronteriza.

Se espera que el presidente chileno José Antonio Kast brinde en las próximas horas una conferencia de prensa para detallar el alcance de la obra, así como los plazos de ejecución y otros aspectos del proyecto.

PRESIDENTE SUPERVISA TRABAJOS EN ARICA

Durante su visita oficial a la ciudad de Arica, el mandatario chileno realizó un breve discurso dirigido a personal del Ejército desplegado en la zona. En su mensaje, agradeció el trabajo de los militares y destacó el despliegue de maquinaria pesada utilizada en los trabajos iniciales del proyecto fronterizo.

La delegación presidencial también tiene previsto trasladarse hasta el sector cercano a la línea de frontera entre Perú y Chile para observar directamente los avances de las excavaciones que se realizan en el lugar.

PLAN BUSCA FRENAR INGRESO IRREGULAR DE MIGRANTES

Según información de medios chilenos, el proyecto forma parte de un plan de seguridad fronteriza que busca evitar el ingreso de migrantes por pasos no habilitados. Las autoridades indicaron que la medida responde principalmente al aumento de personas que cruzan la frontera de manera irregular.

Por ahora no se ha informado el costo total ni la extensión que tendrá la zanja, aunque se espera que esos detalles sean anunciados durante la conferencia que ofrecerá el mandatario desde el sector fronterizo. Mientras tanto, los trabajos continúan con el apoyo del Ejército y del Ministerio de Obras Públicas de Chile.